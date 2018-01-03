"Колорадо" по буллитам победил "Виннипег", Варламов отыграл на ноль, Задоров отдал передачу

"Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл "Виннипег" со счетом 3:2. Победную шайбу забросил Эрик Джонсон. Дубль в составе гостей оформил Блейк Уилер.
Российский вратарь "Эвеланш" Семен Варламов отыграл на ноль, отразив 21 бросок. Однако во втором периоде из-за травмы его заменил Джонатана Бернье.
Российский защитник Никита Задоров отдал голевую передачу. Нападающий "Колорадо" Наиль Якупов провел на льду 9 минут, но очков не набрал. Защитник "Виннипега" Дмитрий Куликов отыграл почти 13 минут.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Колорадо" – "Виннипег" – 3:2 ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 1:0)
Голы: Маккиннон – 17 (Рантанен), 27:44 – 1:0. Рантанен – 13 (Маккиннон, ЗАДОРОВ), 31:31 – 2:0. Уилер – 12 (бол., Лайне, Моррисси), 40:47 – 2:1. Уилер – 13 (Элерс, Лайне), 59:27 – 2:2. Джонсон – 6 (Рантанен), 64:50 – 3:2.
Вратари: ВАРЛАМОВ (Бернье, 34:15) – Хеллебайк (58:50 – 59:27).
Штраф: 8 – 4.
Броски: 26 (8+5+8+5) – 44 (12+16+11+5).
Наши: Задоров (23:40/0/0), Якупов (8:24/0/0) – Куликов (12:51/0/0).
3 января. Денвер. Pepsi Center.
Дополнительная информация
- Семен Варламов
- Виннипег Джетс
- Колорадо Эвеланш
- Дмитрий Куликов
- Наиль Якупов
- Никита Задоров
- Блейк Уилер
- Эрик Джонсон
- Джонатан Бернье
Весёлый©
А что так много "сухарей" сегодня? У Акинфеева днюха?
10:20
ростовский свин
Delavar-80...на кой черт ты пишеш здесь? помусорить захотелось-)))
10:20
Delavar-80
Написали бы лучше как выглядели наши... Задоров например? У нас и так беда с защитниками в сборной команде. После сходов Гончара,Маркова, старения Тютина - играть то некому. Если брать на фоне топ уровня у нас разве что 2 просто крепких защитника - Нестеров и Зайцев, на этом все._____Так елки-палки, напишите лучше не про американские команды , а про наших игроков!?!
10:07
Delavar-80
И на кой черт ты следишь за Виннипегом? В жизни больше заняться нечем?
10:04
ростовский свин
внимательнейшим образом слежу за пегом в этом сезоне...есть один большой минус у пега - уже пол чемпионата и всего одна победа после основного и то по буллитам над филадельфией...все свои овертаймы около 7 пег проиграл..с одной стороны здесь можно усмотреть проблемы , с другой +7 очков ....как бы там не было визиты в денвер в этом году осложняются не только среднегорьем ,но и приличной игрой жуков.
08:39
maxcds
Парадоксальная игра. Преимущество гостей было ощутимым. Виннипег в 2 раза перебросал, Колорада в 2 раза больше заблокировала. Но в овере Колорада был интереснее
08:33