"Колорадо" по буллитам победил "Виннипег", Варламов отыграл на ноль, Задоров отдал передачу

"Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл "Виннипег" со счетом 3:2. Победную шайбу забросил Эрик Джонсон. Дубль в составе гостей оформил Блейк Уилер.

Российский вратарь "Эвеланш" Семен Варламов отыграл на ноль, отразив 21 бросок. Однако во втором периоде из-за травмы его заменил Джонатана Бернье.

Российский защитник Никита Задоров отдал голевую передачу. Нападающий "Колорадо" Наиль Якупов провел на льду 9 минут, но очков не набрал. Защитник "Виннипега" Дмитрий Куликов отыграл почти 13 минут.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" – "Виннипег" – 3:2 ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 1:0)

Голы: Маккиннон – 17 (Рантанен), 27:44 – 1:0. Рантанен – 13 (Маккиннон, ЗАДОРОВ), 31:31 – 2:0. Уилер – 12 (бол., Лайне, Моррисси), 40:47 – 2:1. Уилер – 13 (Элерс, Лайне), 59:27 – 2:2. Джонсон – 6 (Рантанен), 64:50 – 3:2.

Вратари: ВАРЛАМОВ (Бернье, 34:15) – Хеллебайк (58:50 – 59:27).

Штраф: 8 – 4.

Броски: 26 (8+5+8+5) – 44 (12+16+11+5).

Наши: Задоров (23:40/0/0), Якупов (8:24/0/0) – Куликов (12:51/0/0).

3 января. Денвер. Pepsi Center.