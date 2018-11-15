"Колорадо" переиграл "Бостон", Варламов сделал 20 сэйвов

"Колорадо" обыграл "Бостон" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 6:3. В составе "Эвеланш" отличились Габриэль Ландеског, Микко Рантанен, Мэттью Колверт, Натан Маккиннон, Тайсон Жост и Алекс Керфут.
За "Брюинз" дублем отличился Джейк Дебраск, еще одну шайбу забросил Давид Пастрняк.
Российский вратарь "Колорадо" Семен Варламов отразил 20 из 23 бросков по своим воротам.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Колорадо" - "Бостон" - 6:3 (1:2, 1:1, 4:0)
Голы: Ландескуг - 12 (Рантанен), 10:16 - 1:0. Пастрняк - 17 (бол., Бэкес, Крейчи), 16:43 - 1:1. Дебраск - 6, 19:20 - 1:2. Дебраск - 7 (бол., Пастрняк, Бержерон), 23:05 - 1:3. Рантанен - 7 (бол., Маккиннон, Бэрри), 28:47 - 2:3. Колверт - 2, 42:11 - 3:3. Маккиннон - 12 (Рантанен, Коул), 49:02 - 4:3. Жост - 3 (бол., Жирар, Керфут), 55:39 - 5:3. Керфут - 4 (бол., Седерберг, Жирар), 59:45 - 6:3.
Вратари: Варламов - Галак (55:51 - 56:43, 57:09 - 58:57).
Штраф: 8 - 8.
Броски: 25 (7+7+11) - 23 (10+4+9).
Наши: Задоров (7.22/0/+1), Каменев (9.20/0/0) - -.
15 ноября. Денвер. Pepsi Center.