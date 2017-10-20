"Колорадо" официально отправил Миронова в АХЛ

"Колорадо" в своем Твиттере объявил, что защитник Андрей Миронов отправлен в фарм-клуб команды – "Сан-Антонио". Ранее сообщалось, что россиянин вернется в основной состав "Эвеланш" уже в понедельник, и в АХЛ он отправлен для улучшения игровой формы.

В этом сезоне 23-летний хоккеист провел один матч за "Колорадо" в НХЛ, в котором провел 11 минут и получил двухминутное удаление.

Миронова отправили в АХЛ, но вернут через три матча. Объясняем, зачем