"Колорадо" обыграл "Вашингтон". Овечкин не забил, Каменеву сломали руку

"Колорадо" обыграл "Вашингтон" со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Эвеланш" прервали серию поражений из трех игр кряду.
В составе победителей хет-трик на свой счет записал нападающий Габриэль Ландескуг. Пять (1+4) очков набрал Натан Маккиннон, гол и три передачи у Микко Рантанена. Нападающий Наиль Якупов провел на льду 10 минут и отметился лишь 4 минутами штрафа. Защитник Никита Задоров отыграл 17 минут и набрал 8 минут штрафного времени, у Андрея Миронова 14 минут, 4 силовых приема и 6 заблокированных бросков. Голкипер Семен Варламов отразил 28 бросков по своим воротам.
Отметим, что в этом матче за "Эвеланш" дебютировал российский нападающий Владислав Каменев. Однако 21-летний игрок не смог завершить встречу: в первом периоде он попал под силовой прием Брукса Орпика и покинул лед со сломанной рукой.
В составе "Вашингтона" голом отметился Евгений Кузнецов. Эта шайба стала для него четвертой в сезоне. Капитан команды Александр Овечкин провел на льду 16 минут, нанес четыре броска и очков не набрал. Защитник Дмитрий Орлов отыграл 20 минут.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Колорадо" – "Вашингтон" – 6:2 (2:0, 1:1, 3:1)
Голы: Ландескуг - 6 (Маккиннон), 0:17 - 1:0. Маккиннон - 6 (Жирар, Рантанен), 19:53 - 2:0. Уилсон - 1 (Маккиннон, Рантанен), 32:25 - 3:0. Коннолли - 2 (Уилсон), 38:36 - 3:1. Ландескуг - 7 (буллит), 44:59 - 4:1. Рантанен - 6 (бол., Седерберг, Маккиннон), 49:01 - 5:1. КУЗНЕЦОВ - 4 (бол., Оши, Карлсон), 53:11 - 5:2. Ландескуг - 8 (бол., Маккиннон, Рантанен), 59:34 - 6:2.
Вратари: ВАРЛАМОВ - Грубауэр.
Штраф: 18 - 20.
Броски: 28 (10+8+10) - 30 (14+7+9).
Наши: Задоров (17:24/1/0), Каменев (4:06/0/0), Миронов (14:21/0/0), Якупов (10:23/0/0) - Кузнецов (17:30/2/-1), Овечкин (16:49/4/-1), Орлов (20:29).
17 ноября. Денвер. Pepsi Center.
- Александр Овечкин
- Семен Варламов
- Вашингтон Кэпиталз
- НХЛ
- Колорадо Эвеланш
- Евгений Кузнецов (хоккей)
- Дмитрий Орлов
- Наиль Якупов
- Габриэль Ландескуг
- Владислав Каменев
- Никита Задоров
- Андрей Миронов
- Натан Маккиннон
- Микко Рантанен
roughboy
Овечкину некогда играть.. Все о путене думает, бедолага
08:26
Vasek
самая худшая игра сезона из тех, что видел. Судьи убили всю игру, разбив ее на безчисленное кол-во отрезков из-за удалений. Скучно. И как Пенс умудрились проиграть таким Вашикам на той неделе? Совсем мертвая команда, на фоне которой Жуки смотрелись орлами. З.Ы. Каменев хиленький конеш, понятно почему так и не смог пройти в основу Предс. И в Денвере, увы, начинает с больничного...
08:26
Sправедливый
"Колорадо" с отличной победой! Ландеског о-о-очень хотел хет-трик сделать в концовке и всё-таки сделал. Маккиннон большой добряк, помог капитану ну и сам очков насобирал. Про наших не пишу - нечего (во всяком случае в сравнении). Впрочем, стоит отметить Варламова, судя по статистике бросков в первом периоде (который я не смотрел, как и второй) выручал много, чем и развязал руки своим партнёрам. Молодец Семён!
08:22
Монте-Кристо (Мститель) .
Все до банальности предсказуемо. Полуразрушенный Вашингтон с Грубауэром в воротах. Шансов никаких. И никакого риска в ставке на победу Колорадо. Варламов очень хорош. Тем более Вашингтон его "любимый" клуб. Тротц - тормоз. Давно надо было что-то со звеньями делать. Или Овечкина к Оши и Бэкстрему, либо Кузнецова. А то ни первое, ни второе звено толком не играют. А так бы хоть одно звено стало сильным, тараном. КПД бы команды увеличился в 2-3 раза.
08:10
Долго наблюдал за идиотами на эт
Столько наших играло и все (кроме Семёна) были серыми и бледными, без желания вообще. Нисканен и Орлов особо "выделялись")))
08:05