"Колорадо" обыграл "Вашингтон". Овечкин не забил, Каменеву сломали руку

"Колорадо" обыграл "Вашингтон" со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Эвеланш" прервали серию поражений из трех игр кряду.

В составе победителей хет-трик на свой счет записал нападающий Габриэль Ландескуг. Пять (1+4) очков набрал Натан Маккиннон, гол и три передачи у Микко Рантанена. Нападающий Наиль Якупов провел на льду 10 минут и отметился лишь 4 минутами штрафа. Защитник Никита Задоров отыграл 17 минут и набрал 8 минут штрафного времени, у Андрея Миронова 14 минут, 4 силовых приема и 6 заблокированных бросков. Голкипер Семен Варламов отразил 28 бросков по своим воротам.

Отметим, что в этом матче за "Эвеланш" дебютировал российский нападающий Владислав Каменев. Однако 21-летний игрок не смог завершить встречу: в первом периоде он попал под силовой прием Брукса Орпика и покинул лед со сломанной рукой.

В составе "Вашингтона" голом отметился Евгений Кузнецов. Эта шайба стала для него четвертой в сезоне. Капитан команды Александр Овечкин провел на льду 16 минут, нанес четыре броска и очков не набрал. Защитник Дмитрий Орлов отыграл 20 минут.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" – "Вашингтон" – 6:2 (2:0, 1:1, 3:1)

Голы: Ландескуг - 6 (Маккиннон), 0:17 - 1:0. Маккиннон - 6 (Жирар, Рантанен), 19:53 - 2:0. Уилсон - 1 (Маккиннон, Рантанен), 32:25 - 3:0. Коннолли - 2 (Уилсон), 38:36 - 3:1. Ландескуг - 7 (буллит), 44:59 - 4:1. Рантанен - 6 (бол., Седерберг, Маккиннон), 49:01 - 5:1. КУЗНЕЦОВ - 4 (бол., Оши, Карлсон), 53:11 - 5:2. Ландескуг - 8 (бол., Маккиннон, Рантанен), 59:34 - 6:2.

Вратари: ВАРЛАМОВ - Грубауэр.

Штраф: 18 - 20.

Броски: 28 (10+8+10) - 30 (14+7+9).

Наши: Задоров (17:24/1/0), Каменев (4:06/0/0), Миронов (14:21/0/0), Якупов (10:23/0/0) - Кузнецов (17:30/2/-1), Овечкин (16:49/4/-1), Орлов (20:29).

17 ноября. Денвер. Pepsi Center.