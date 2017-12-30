"Колорадо" обыграл "Торонто", Задоров набрал 2 очка, Варламов отразил 31 бросок

"Колорадо" обыграл "Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:3 в овертайме. Победная шайба на счету нападающего Джей Ти Комфера. Защитник "Эвеланш" Никита Задоров сделал в этой встрече 2 результативные передачи, отыграв 23 минуты 25 секунд. Голкипер Семен Варламов отразил 31 бросок из 34.

В еще одном поединке "Чикаго" одержал победу над "Эдмонтоном" - 4:3 в овретайме. Победная шайба на счету форварда Патрика Кейна.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" - "Торонто" - 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Маккиннон - 16 (Ландескуг), 11:24 - 1:0. Мартин - 3 (Лейво, Полак), 14:55 - 1:1. Рантанен - 12 (Маккиннон, ЗАДОРОВ), 30:29 - 2:1. Полак - 2 (Боргман, Марло), 34:04 - 2:2. Керфут - 10 (ЗАДОРОВ, Маккиннон), 44:34 - 3:2. ван Римсдайк - 17 (Райлли, Гардинер), 58:05 - 3:3. Комфер - 7 (бол., Жирар, Седерберг), 63:25 - 4:3.

Вратари: ВАРЛАМОВ - Пикар (57:15 - 58:05).

Штраф: 4 - 8.

Броски: 28 (7+8+9+4) - 34 (6+11+16+1).

Наши: Задоров (23:25/0/1) - -.

Денвер. Pepsi Center.

"Эдмонтон" - "Чикаго" - 3:4 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 0:1)

Голы: Пульюярви - 8 (бол., Ньюджент-Хопкинс, Клефбом), 14:26 - 1:0. Хартман - 7 (Кейн, Шмолц ), 19:05 - 1:1. Дебринкэт - 13 (бол., Шмолц , Кит), 34:06 - 1:2. Истерли - 1 (бол., Хиностроза), 48:28 - 1:3. Ньюджент-Хопкинс - 15 (Пульюярви, Секера), 57:41 - 2:3. Драйзайтль - 10 (Ньюджент-Хопкинс, Марун), 59:05 - 3:3. Кейн - 16 (Кит, Шмолц ), 60:50 - 3:4.

Вратари: Тэлбот (57:39 - 57:41, 58:57 - 59:05) - Гласс.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 45 (19+12+14+0) - 36 (11+14+10+1).

30 декабря. Эдмонтон. Rogers Place.