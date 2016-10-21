05:15 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Колорадо" обыграл "Тампу-Бэй", Варламов сохранил ворота "сухими"

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"Колорадо" в регулярном чемпионате НХЛ обыграл на выезде "Тампу-Бэй" со счетом 4:0. На площадку в этом поединке в составе "Лайтинг" выходили Никита Кучеров, Владислав Наместников и Никита Нестеров, а за "Эвеланш" сыграли Михаил Григоренко, Никита Задоров и Федор Тютин. Все трое записали на свой счет по одной результативной передаче. Кроме того, ворота гостей весь матч защищал Семен Варламов, отразивший 27 бросков и признанный второй звездой встречи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" - "Колорадо" - 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Наши: Кучеров (17:57/3/-1), Наместников (14:34/0/-1), Нестеров (18:18/1/-2) - Григоренко (16:48/1/+2), Задоров (19:37/1/+2), Тютин (18:20/1/+1).

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

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