"Колорадо" обыграл "Рейнджерс", несмотря на шайбу Бучневича

"Колорадо" на своем льду переиграл "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это девятая подряд победа "Эвеланш".

За гостей единственную шайбу забросил российский нападающий Павел Бучневич. Для него этот гол стал 13-м в текущем сезоне. Всего на его счету 30 (13+17) очков. В составе хозяев на лед выходили россияне Наиль Якупов и Никита Задоров.

"Колорадо" идет на 6-м месте в таблице Западной конференции, а "Рейнджерс" - на 7-м в Восточной.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" - "Рейнджерс" - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Джонсон - 7 (Рантанен, Маккиннон), 9:00 - 1:0. Маккиннон - 23 (Джонсон, Барберио), 23:24 - 2:0. БУЧНЕВИЧ - 13 (бол., Цуккарелло, Макдона), 26:55 - 2:1. Рантанен - 17 (п.в.), 59:59 - 3:1.

Вратари: Бернье - Лундквист (58:48 - 59:16, 59:25 - 59:59).

Штраф: 2 - 2.

Броски: 37 (12+10+15) - 28 (5+12+11).

Наши: Задоров (23:42/4/1), Якупов (9:36/1/0) - Бучневич (17:09/3/-1).

20 января. Денвер. Pepsi Center.