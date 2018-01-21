"Колорадо" обыграл "Рейнджерс", несмотря на шайбу Бучневича

"Колорадо" на своем льду переиграл "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это девятая подряд победа "Эвеланш".
За гостей единственную шайбу забросил российский нападающий Павел Бучневич. Для него этот гол стал 13-м в текущем сезоне. Всего на его счету 30 (13+17) очков. В составе хозяев на лед выходили россияне Наиль Якупов и Никита Задоров.
"Колорадо" идет на 6-м месте в таблице Западной конференции, а "Рейнджерс" - на 7-м в Восточной.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Колорадо" - "Рейнджерс" - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Джонсон - 7 (Рантанен, Маккиннон), 9:00 - 1:0. Маккиннон - 23 (Джонсон, Барберио), 23:24 - 2:0. БУЧНЕВИЧ - 13 (бол., Цуккарелло, Макдона), 26:55 - 2:1. Рантанен - 17 (п.в.), 59:59 - 3:1.
Вратари: Бернье - Лундквист (58:48 - 59:16, 59:25 - 59:59).
Штраф: 2 - 2.
Броски: 37 (12+10+15) - 28 (5+12+11).
Наши: Задоров (23:42/4/1), Якупов (9:36/1/0) - Бучневич (17:09/3/-1).
20 января. Денвер. Pepsi Center.
Долго наблюдал за идиотами на эт
Смотрел только 1 пер., Лавины рвали и метали и играли гораздо лучше Далласа, которого смотрел до этого. Даже Наилька нормально играл(я в сезоне несколько игр его видел и везде он играл гораздо лучше, чем его з/п) в последнем звене и ПП выходил, но был активен, шёл в отбор, не выпадал и не чудил.
08:01
Supreme77
Шайба Бучневича - это трёхочковый или гарантия победы?
06:12
ростовский свин
колорадо хорош ...связка рантанена и маккинона -играет на уровне кучеров -стэмкос начала сезона, по очкам кстате почти догнали
05:14
maxcds
Нието полезен и с Жоста будет толк.
04:20
maxcds
то что надо. одну из wild карт желаю забрать Колораде на западе и летчикам на востоке. просто маккинон заиграл как должен по таланту, задоров, рантанен прибавили, скуг очень помогает, появился немет, который жгет. от нехочухи избавились, пенсионера туда же.
04:16
Упёртый русский
Просто чудеса... Состав такой же, как был в прошлом году, когда их клали все, кому не лень, да ещё без Дюшеса, к сожалению Яка. Сёма травмирован, первую игру серии играл только. Бернье раньше был просто полным днищем в том же Торонто, его в АХЛ отправляли. И - 9 побед подряд... Спецы, что скажете?
03:50
rotor
9-ая победа подряд. Когда такое было?
01:44