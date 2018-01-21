01:42 | Хоккей — НХЛ

"Колорадо" обыграл "Рейнджерс", несмотря на шайбу Бучневича

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"Колорадо" на своем льду переиграл "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это девятая подряд победа "Эвеланш". 

За гостей единственную шайбу забросил российский нападающий Павел Бучневич. Для него этот гол стал 13-м в текущем сезоне. Всего на его счету 30 (13+17) очков. В составе хозяев на лед выходили россияне Наиль Якупов и Никита Задоров.

"Колорадо" идет на 6-м месте в таблице Западной конференции, а "Рейнджерс" - на 7-м в Восточной.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" - "Рейнджерс" - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Джонсон - 7 (Рантанен, Маккиннон), 9:00 - 1:0. Маккиннон - 23 (Джонсон, Барберио), 23:24 - 2:0. БУЧНЕВИЧ - 13 (бол., Цуккарелло, Макдона), 26:55 - 2:1. Рантанен - 17 (п.в.), 59:59 - 3:1.

Вратари: Бернье - Лундквист (58:48 - 59:16, 59:25 - 59:59).

Штраф: 2 - 2.

Броски: 37 (12+10+15) - 28 (5+12+11).

Наши: Задоров (23:42/4/1), Якупов (9:36/1/0) - Бучневич (17:09/3/-1).

20 января. Денвер. Pepsi Center.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2017-2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
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Долго наблюдал за идиотами на эт

Смотрел только 1 пер., Лавины рвали и метали и играли гораздо лучше Далласа, которого смотрел до этого. Даже Наилька нормально играл(я в сезоне несколько игр его видел и везде он играл гораздо лучше, чем его з/п) в последнем звене и ПП выходил, но был активен, шёл в отбор, не выпадал и не чудил.

08:01

Supreme77

Шайба Бучневича - это трёхочковый или гарантия победы?

06:12

ростовский свин

колорадо хорош ...связка рантанена и маккинона -играет на уровне кучеров -стэмкос начала сезона, по очкам кстате почти догнали

05:14

maxcds

Нието полезен и с Жоста будет толк.

04:20

maxcds

то что надо. одну из wild карт желаю забрать Колораде на западе и летчикам на востоке. просто маккинон заиграл как должен по таланту, задоров, рантанен прибавили, скуг очень помогает, появился немет, который жгет. от нехочухи избавились, пенсионера туда же.

04:16

Упёртый русский

Просто чудеса... Состав такой же, как был в прошлом году, когда их клали все, кому не лень, да ещё без Дюшеса, к сожалению Яка. Сёма травмирован, первую игру серии играл только. Бернье раньше был просто полным днищем в том же Торонто, его в АХЛ отправляли. И - 9 побед подряд... Спецы, что скажете?

03:50

rotor

9-ая победа подряд. Когда такое было?

01:44