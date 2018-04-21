"Колорадо" обыграл "Нэшвилл" и сократил отставание в серии

В пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ "Колорадо" на выезде победил "Нэшвилл" – 2:1. Отметим, что все три шайбы были заброшены в последние 10 минут. Победный бросок удался Свену Андригетто за 1:28 до окончания третьего периода. Счет в серии стал 3-2 в пользу "Нэшвилла".

НХЛ

1/8 финала

"Нэшвилл" (Нэшвилл) - "Колорадо" (Денвер) - 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Голы: Бонино - 1 (Экхольм, Уотсон), 50:18 - 1:0. Ландескуг - 4 (Маккиннон, Рантанен), 55:49 - 1:1. Андригетто - 1 (Комфер, Бэрри), 58:32 - 1:2.

Вратари: Ринне (58:53) - Хэммонд.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 45 (11+15+19) - 26 (8+8+10).

Наши: Емелин (9:35/0/0) - Варламов, Задоров (22:59/0/1), Каменев, Миронов, Якупов.

21 апреля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.



Счет в серии: 3-2.