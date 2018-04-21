"Колорадо" обыграл "Нэшвилл" и сократил отставание в серии

В пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ "Колорадо" на выезде победил "Нэшвилл" – 2:1. Отметим, что все три шайбы были заброшены в последние 10 минут. Победный бросок удался Свену Андригетто за 1:28 до окончания третьего периода. Счет в серии стал 3-2 в пользу "Нэшвилла".
НХЛ
1/8 финала
"Нэшвилл" (Нэшвилл) - "Колорадо" (Денвер) - 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)
Голы: Бонино - 1 (Экхольм, Уотсон), 50:18 - 1:0. Ландескуг - 4 (Маккиннон, Рантанен), 55:49 - 1:1. Андригетто - 1 (Комфер, Бэрри), 58:32 - 1:2.
Вратари: Ринне (58:53) - Хэммонд.
Штраф: 4 - 6.
Броски: 45 (11+15+19) - 26 (8+8+10).
Наши: Емелин (9:35/0/0) - Варламов, Задоров (22:59/0/1), Каменев, Миронов, Якупов.
21 апреля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.
Счет в серии: 3-2.
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shvedero
гол Бонино на изи засчитан должен быть, акцентированного движения нету
12:21
fifa_guru
bezik Нэшвилл забил и откатился, причём сделал это отвратительно. // это да. забили и хотели на удержание играть. уж слишком для них Хаммонд оказался стеной. испугались)) хеллебайк с его сухарем и то подвинули на третью звезду)
08:12
bezik
С Комо возило*
08:10
Монте-Кристо (Мститель) .
Включил за семь минут до конца игры. Увиденным доволен. Особенно смешно было смотреть на Суббана на лавке, когда счет стал 1:2. Он свои лапы на шлем сверху положил. И стал похож на шимпанзе. Ну вылитый Микки... Маккиннон сыграл фантастически, когда забивался первый гол. А вот второй возможно был забит после офсайда. Но тренер Нэшвилла не рискнул брать просмотр момента.
08:10
igogohruhru
Молодцы колорады! Банина-футболист
08:10
bezik
Далеко, не одну смену, Звено с Колорадо возили, потом первое возили. Какая разница, что было во втором? Нэшвилл забил и откатился, причём сделал это отвратительно.
08:09
fifa_guru
roughboy Болел за нешвил (из-за брекета) ровно до гола бонино. Там же явное движение ногой, как засчитали?? Потом всем сердцем желал победы жукам. Итогом доволен. // вот тут согласен. выиграй нэшвилл разговоров бы было уйма. надо по честному. тем более всё для этого есть против Колорады
08:02
fifa_guru
в предыдущем сообщении первое "в большинстве" - лишнее
08:01
roughboy
Болел за нешвил (из-за брекета) ровно до гола бонино. Там же явное движение ногой, как засчитали?? Потом всем сердцем желал победы жукам. Итогом доволен.
08:01
Упёртый русский
Случайность. В следующей игре по Колораде сыграют отходную...
08:01
fifa_guru
bezik Смяли и расстоптали после гола Бонино. // ага, целую одну смену возили. в большинстве зато весь второй период из своей зоны не вылазили. в третьем в большинстве упустили сиссонса один на один и в итоге "уравнялись". суперкоманда просто))
08:00
maxcds
Сначала тащил Хэммонд. Потом был good goal. Потом был МхатКиннон. Потом Нэшвилль разозлился и побежал наказать, за что был прихлопнут в контре. P.s. СЭ, а зачем вы всех наших в заметке указали? чтобы помнили?
07:56
fifa_guru
Смотрел 2 и 3 периоды. Возможно, лавины что-то и показывали в первом периоде, но во втором периоде оборона Нэшвилла отдыхала. Маккиннона не было видно. А вот в не скоростной атаке Нэшвилла проблемы.. Отсутствие каких-либо комбинаций. Сколько они моментов растранжирили это уму непостижимо. Выходы 4 в 2, 3 в 2, 2 в 1. Пингвины бы пасами посадили на жопу этих защитников, а тут примитивный удар по воротам владеющего шайбой и все. 36-38 минута где-то - 6 (!) игроков Колорадо вжаты в ворота и не могут спастись, а другие забить. Хаммонд божит просто. Задоров ценой удаления спас этот долгий наплыв на ворота. Вся эта картина ужасна и смешна. Всё же нет, глядя на тех кто проходит во 2 раунд, Колорадо это не команда даже 2 раунда. Третий период. Нэшвилл продолжил владеть инициативой. Бонино забил по футбольному гол слегка с душком. У короладо изредка были наплывы с ударами в тело Ринне. И вот, проигрывая, 1 звено Лавин провели отличную смену, наконец зажали Хищников к воротам. катали шайбу, пока не создали перепасовку прям возле Ринне и сделали верный гол. (макиннону плюс). А второй гол - хорошая контратака после очередного натиска Хищников. В общем, Колорадо не заслужил эту победу, но может и хорошо что Хищники проиграли. С такими делами в атаке против Пега мало шансов. похоже зря на них поставил. Хаммонд красава но столько тащить он не может каждую игру.
07:55
Adios Amigos R...
Фперёд жуки, мочи кантри-боев. Ибо нехрен...)
07:54
bezik
Смяли и расстоптали после гола Бонино. Абсолютно заслуженно дожали. Лавиолетт физрук? Загнал к концовке защитников, в результате из возили в зоне минуты 2.не виду в Мышвилле фаворита на Кубок. Жуков до дожмут, к сожалению
07:53
Vasek
вы эт видели? видели? Вчерашний аутсайдер с вратарем весь сезон проторчавшим в АХЛ уделывает бывшего финалиста и чемпиона регулярки))) Матч бенефис Гамбургера, всё ловил. Вот так надо играть в ПО! По идеи гол Бони можно было не засчитывать.
07:52
gibson
Физрук Лави хорош! Слили уже выигранный матч за 4 минуты до конца игры. Эллис в третьем периоде уже так нажрался, что рухнул без сил на Ринне, когда Ландескуг сравнивал счет.
07:51