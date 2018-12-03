"Колорадо" обыграл "Детройт", Варламов провел первый сухой матч в сезоне

"Колорадо" обыграл "Детройт" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 2:0. По шайбе в этой встрече забросили Натан Маккиннон и Габриэль Ландескуг.

Ворота "Эвеланш" в этой игре защищал Семен Варламов. Он отразил 24 броска. Россиянин провел перый сухой матч в сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Детройт" - "Колорадо" - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Маккиннон - 19 (бол., Рантанен, Ландескуг), 24:54 - 0:1. Ландескуг - 16 (п.в., Маккиннон, Рантанен), 59:01 - 0:2.

Вратари: Бернье (58:20 - 59:01, 59:06) - Варламов.

Штраф: 12 - 14.

Броски: 24 (13+6+5) - 29 (7+13+9).

Наши: - - Задоров (19.45/1/0).

3 декабря. Детройт. Little Caesars Arena.