"Колорадо" обыграл "Даллас", у Радулова показатель "-3"

"Колорадо" обыграл "Даллас" со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Эвеланш" прервали трехматчевую серию поражений, "Звезды" проиграли впервые с 13 октября.

В составе победителей хет-трик оформил Мэтью Нието, по шайбе забросили Габриэль Ландескуг и Марк Барберио. У "Далласа" две шайбы на счету Джейми Бенна, один гол у Бретта Ритчи.

Нападающий "Старз" Александр Радулов провел на льду 19 минут, за которые нанес четыре броска по воротам, провел два силовых приема и заработал показатель полезности "-3". В этом сезоне 31-летний форвард набрал всего 4 (1+3) очка в 9 играх.

Форвард "Колорадо" Наиль Якупов также остался без очков, его "сухая" серия длится уже пять игр подряд. В этой встрече он отыграл 13 минут, один раз бросил по воротам и провел три силовых приема. На счету защитника Никиты Задорова 16 минут на льду, два броска, два силовых и показатель полезности "-2". Голкипер Семен Варламов отразил 34 броска по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" – "Даллас" – 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)

Голы: Бенн - 5 (Клингберг, Сегин), 8:03 - 0:1. Нието - 1 (Ландескуг), 13:45 - 1:1. Нието - 2 (Седерберг, Комо), 22:14 - 2:1. Ритчи - 1 (Сегин, Бенн), 22:44 - 2:2. Ландескуг - 3 (Дюшен), 24:04 - 3:2. Барберио - 1 (Бэрри, Комо), 39:50 - 4:2. Клингберг - 3 (Бенн), 50:12 - 4:3. Нието - 3 (п.в., Комо, Линдхольм), 59:56 - 5:3.

Вратари: ВАРЛАМОВ - Бишоп (Лехтонен, 26:12, 59:31 - 59:56).

Штраф: 6 - 6.

Броски: 33 (11+15+7) - 37 (10+13+14).

Наши: Задоров (16:08/2/-1), Якупов (13:15/3/0) - Радулов (19:11/4/-3).

25 октября. Денвер. Pepsi Center.