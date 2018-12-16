"Колорадо" обыграл "Даллас", Радулов набрал два очка

"Колорадо" выиграл у "Далласа" (6:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Габриэль Ландескуг и Микко Рантанен, которые сделали по дублю, Натан Маккиннон и Мэтт Калверт. У "Далласа" дубль сделал Тайлер Сегин, также забивали Эса Линделл и Джейми Бенн. Два очка за результативные передачи набрал Александр Радулов.

"Колорадо" набрал 42 очка и занимает четвертое место в Западной конференции. У "Далласа" 35 очков и десятое место.

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"Колорадо" - "Даллас" - 6:4 (3:0, 1:2, 2:2)

Голы: Ландескуг - 20 (бол., Бэрри, Маккиннон), 5:45 - 1:0. Колверт - 5 (Нието), 7:57 - 2:0. Рантанен - 14 (бол., Маккиннон), 19:45 - 3:0. Линделл - 6 (мен., Янмарк, Федун), 28:36 - 3:1. Сегин - 9, 29:20 - 3:2. Рантанен - 15 (бол., Маккиннон, Комфер), 34:53 - 4:2. Сегин - 10 (бол., Федун, Радулов), 53:14 - 4:3. Бенн - 13 (Сегин, Радулов), 55:24 - 4:4. Ландескуг - 21 (Джонсон), 56:40 - 5:4. Маккиннон - 21 (п.в., Рантанен), 58:37 - 6:4.

Вратари: Варламов - Худобин (Бишоп, 20:00, 57:48 - 58:37, 58:52).

Штраф: 6 - 14.

Броски: 37 (20+8+9) - 42 (9+13+20).

Наши: Задоров (14.53/1/+1) - Гурьянов (13.41/3/+1), Ничушкин (9.59/1/+1), Радулов (17.41/2/-2).

16 декабря. Денвер. Pepsi Center.