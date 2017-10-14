"Колорадо" обыграл "Анахайм", Задоров забросил первую шайбу в сезоне

"Колорадо" обыграл "Анахайм" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе хозяев голами отметились Габриэль Ландескуг, Тайсон Бэрри и Никита Задоров, у гостей в меньшинстве отличился Брэндон Монтур.

Российский нападающий "Лавин" Наиль Якупов очков не набрал, нанес по воротам соперников 4 броска за 15 минут на льду. Голкипер Семен Варламов остался в запасе, защитник Никита Задоров за за 19 минут четыре раза бросил по воротам и забросил свой первый гол в этом сезоне.

Отметим, что в первом периоде травму глаза получил лидер "Эвеланш" Натан Маккиннон. Нападающий "Уток" Дерек Грант слишком высоко поднял клюшку во время обороны своих ворот и ударил ей Натана в глаз. Канадец упал на лед и покинул площадку только с посторонней помощью.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" – "Анахайм" – 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Голы: Ландескуг - 2 (бол., Рантанен, Андригетто), 11:58 - 1:0. Монтур - 1 (мен., Кольяно, Шоу), 42:14 - 1:1. Бэрри - 2 (бол., Рантанен, Андригетто), 54:21 - 2:1. ЗАДОРОВ - 1 (п.в.), 59:59 - 3:1.

Вратари: Бернье - Гибсон (Берра, 20:00, 58:57 - 59:59).

Штраф: 4 - 16.

Броски: 39 (18+12+9) - 18 (4+4+10).

Наши: Задоров (20:44/5/+1), Якупов (15:29/4/0) - -.

14 октября. Денвер. Pepsi Center.