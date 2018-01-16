"Колорадо" обыграл "Анахайм" и продлил победную серию

"Колорадо" на своем льду обыграл "Анахайм" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это седьмая подряд победа "Эвеланш".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" - "Анахайм" - 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

Голы: Нието - 8 (Комо, Седерберг), 9:16 - 1:0. Маккиннон - 20 (Ландескуг), 29:39 - 2:0. Вагнер - 5 (Мэнсон, Браун), 32:55 - 2:1. Уилсон - 4 (бол., Керфут, Джонсон), 39:40 - 3:1.

Вратари: Бернье - Миллер (57:09).

Штраф: 4 - 12.

Броски: 29 (9+17+3) - 34 (12+14+8).

Наши: Задоров (18:48/1/1), Якупов (10:34/2/0) - -.

15 января. Денвер. Pepsi Center.