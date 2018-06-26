"Колорадо" не предложил контракт Якупову. Он стал свободным агентом

"Колорадо" не стал делать квалифицированное предложение нападающему Наилю Якупову. В понедельник вечером завершился срок, когда клубы могли предложить хоккеистам новые соглашения. Теперь россиянин станет неограниченно свободным агентом и сможет подписать соглашение с любым клубом НХЛ.

Напомним, что в минувшем сезоне он провел 58 матчей в регулярном чемпионате и набрал 16 (9+7) очков. 24-летний хоккеист – первый номер драфта-2012. В лиге он отыграл 350 матчей и набрал 136 (62+74) очков.