"Колорадо" может обменять Варламова?

Инсайдер NBC Джеймс О'Брайен в своем материале сообщил, что "Колорадо" в ближайшее время может приступить к поиску нового клуба для вратаря Семена Варламова. Напомним, что ранее "Лавины" заполучили Филипа Грубауэра из "Вашингтона"​, с которым подписали контракт на три года.

Дуэт Грубауэра и Варламова обойдется клубу в 9,2 миллиона долларов за следующий сезон, однако контракт россиянина на 5,75 миллиона истекает как раз следующим летом.

В прошлом сезоне Грубауэр провел за "Кэпиталз" 35 матчей, в которых в среднем отражал 92,3 процента бросков при коэффициенте надежности 2.35. У Варламова – 51 матч, 92,0 процента отраженных бросков и коэффициент 2,68.