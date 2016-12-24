"Колорадо" без Варламова в гостях победил "Чикаго", Панарин отдал передачу

"Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ одержал волевую победу над "Чикаго" в овертайме со счетом 2:1. Победную шайбу забросил Натан Маккиннон.

Российский нападающий "Блэкхокс" Артемий Панарин отдал результативную передачу. На его счету стало 35 (15+20) очков в 35 матчах этого сезона. Его соотечественник вратарь "Эвеланш" Семен Варламов участия в этом матче не принимал из-за травмы паха.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" - "Колорадо" - 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Тэйвз - 5 (бол., ПАНАРИН, Кит), 31:52 - 1:0. Рантанен - 5 (Бэрри, Маккиннон), 45:42 - 1:1. Маккиннон - 9 (Бэрри), 60:25 - 1:2.

Вратари: Кроуфорд - Пикар.

Штраф: 4 - 10.

Броски: 39 (12+15+12+0) - 34 (13+11+9+1).

Наши: Панарин (23:29/1/0) - Григоренко (15:36/0/0), Задоров (24:54/1/1), Тютин (19:22/1/0).

24 декабря. Чикаго. United Center.