"Колорадо" без Варламова уступил "Виннипегу"

"Виннипег" нанес поражение "Колорадо" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1. Дублем в составе "Джетс" отметился форвард Николай Элерс. Российский голкипер "Эвеланш" Семен Варламов пропускал встречу из-за травмы паха.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Виннипег" – "Колорадо" – 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Голы: Лайне – 18 (Шайфли, Постма), 27:06 – 1:0. Уилер – 9 (Перро, Литтл), 42:54 – 2:0. Элерс – 6 (Шайфли, Лайне), 44:03 – 3:0. Игинла – 4 (бол., Рантанен, Дюшен), 57:59 – 3:1. Элерс – 7 (п.в., Лайне, Трауба), 59:30 – 4:1.

Вратари: Хеллебайк – Пикар (56:48 – 57:01, 57:12 – 57:59, 58:44 – 59:30).

Штраф: 11 – 7.

Броски: 30 (11+10+9) – 28 (6+9+13).

Наши: – – Григоренко (16:13/0/-1), Задоров (19:35/1/0), Тютин (19:37/1/-2).

Виннипег. MTS Centre.