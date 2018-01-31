"Колорадо" без Варламова проиграл "Ванкуверу"

"Ванкувер" в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл "Колорадо" со счетом 4:3. Победную шайбу забросил Свен Берчи. Дубль в составе "Эвеланш" оформил Габриэль Ландескуг.

Голкипер "Колорадо" Семен Варламов продолжает восстанавливаться после травмы.

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"Ванкувер" - "Колорадо" - 4:3 ОТ (2:0, 0:3, 1:0, 1:0)

Голы: Хорват - 11 (Ванек, Танев), 6:36 - 1:0. Дель Зотто - 3 (Танев, Виртанен), 11:45 - 2:0. Комфер - 9 (Джонсон, Маккиннон), 24:20 - 2:1. Ландескуг - 18 (Бэрри, Рантанен), 26:22 - 2:2. Ландескуг - 19 (бол., Рантанен, Жирар), 35:05 - 2:3. Д. Седин - 12 (бол., Х. Седин, Бозер), 42:00 - 3:3. Берчи - 11 (Саттер, Танев), 61:07 - 4:3.

Вратари: Маркстрем - Бернье.

Штраф: 10 - 10.

Броски: 26 (8+11+6+1) - 30 (11+10+9+0).

Наши: - - Задоров (20:17/0/1), Якупов (7:36/1/-2).

31 января. Ванкувер. Rogers Arena.