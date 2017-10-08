"Колорадо" без Варламова проиграл "Нью-Джерси"

"Нью-Джерси" обыграл "Колорадо" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Отметим, что в составе победителей дебютировал в НХЛ защитник Уилл Бутчер и отметился тремя голевыми передачами.

Голкипер "Колорадо" Семен Варламов остался в запасе на эту встречу. Нападающий Наиль Якупов провел на льду 15 минут, нанес три броска по воротам соперников и заработал показатель полезности "-1". Защитник Андрей Миронов пропускал встречу. Защитник Никита Задоров за 19 минут игрового времени нанес два броска, провел 4 силовых приема и трижды блокировал броски.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нью-Джерси" – "Колорадо" – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Голы: Хенрик – 1 (бол., Батчер, Палмиери), 4:04 – 1:0. Хэйс – 1 (бол., Палмиери, Батчер), 22:52 – 2:0. Седерберг – 1 (Жост, Комфер), 32:04 – 2:1. Братт – 1 (бол., Холл, Батчер), 39:32 – 3:1. Мур – 1 (мен., Братт), 54:00 – 4:1.

Вратари: Шнайдер – Бернье.

Штраф: 12 – 8.

Броски: 39 (17+8+14) – 41 (10+15+16).

Наши: – – Задоров (19:12/2/0), Якупов (15:02/3/-1).

7 октября. Нью-Джерси. Prudential Center.