"Колорадо" без Варламова проиграл "Калгари"

"Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду проиграл "Калгари" со счетом 3:6.
Российский вратарь "Эвеланш" Семен Варламов участия в этой встрече не принял.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Колорадо" - "Калгари" - 3:6 (1:0, 1:4, 1:2)
Голы: Ландескуг - 5 (Маккиннон, Бэрри), 18:22 - 1:0. Баклунд - 8 (Ткачак, Уайдмэн), 21:33 - 1:1. Беннетт - 9 (Энгелланд, Баклунд), 29:49 - 1:2. Годро - 8 (Уайдмэн, Броди), 31:45 - 1:3. Игинла - 5 (Седерберг, Голубеф), 33:12 - 2:3. Баклунд - 9 (Д. Хэмилтон, Фролик), 35:51 - 2:4. Годро - 9 (Верстиг, Стэйджан), 50:22 - 2:5. Ландескуг - 6 (Маккиннон, Голубеф), 53:12 - 3:5. Верстиг - 6 (бол., Броди, Годро), 54:28 - 3:6.
Вратари: Пикар - Эллиотт.
Штраф: 16 - 12.
Броски: 28 (7+11+10) - 31 (9+15+7).
Наши: Григоренко (17:15/1/-2), Задоров (23:41/0/-2), Тютин (17:16/1/-2) - -.
28 декабря. Денвер. Pepsi Center.