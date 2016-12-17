"Колорадо" без Варламова проиграл "Флориде", Тютин забросил шайбу

"Флорида" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях обыграла "Колорадо" со счетом 3:1. Единственную шайбу в составе хозяев забросил российский защитник Федор Тютин. Напомним, что российский вратарь "Эвеланш" Семен Варламов не принимал участие в этой встрече из-за травмы паха.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" - "Флорида" - 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Голы: ТЮТИН - 1 (Маккиннон, Дюшен), 30:11 - 1:0. Димерс - 5 (Гриффит, Барков), 36:10 - 1:1. Смит - 6 (мен., Маккензи, Димерс), 46:37 - 1:2. Матесон - 3 (Сивиур, Пайсик), 50:49 - 1:3.

Вратари: Пикар (57:41) - Раймер.

Штраф: 6 - 14.

Броски: 31 (8+11+12) - 23 (7+9+7).

Наши: Григоренко (19:07/0/0), Задоров (15:20/1/-1), Тютин (17:41/2/1) - -.

17 декабря. Денвер. Pepsi Center.