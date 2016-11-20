"Колорадо" без Варламова победил "Миннесоту"

"Колорадо" взял верх над "Миннесотой" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2. Первой звездой встречи признан форвард "Эвеланш" Натан Маккиннон, забросивший победную шайбу. Голкипер гостей Семен Варламов остался на скамейке запасных.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Миннесота" – "Колорадо" – 2:3 (1:0, 1:0, 0:3)

Голы: Койл – 5 (бол., Сперджен, Сутер), 8:32 – 1:0. Граовац – 2 (Бродин, Дамба), 26:34 – 2:0. Рантанен – 2 (Маккиннон, Бэрри), 43:51 – 2:1. Седерберг – 3 (бол., Игинла, Рантанен), 46:48 – 2:2. Маккиннон – 4 (Бошемен, Джонсон), 49:20 – 2:3.

Вратари: Дубник (58:09) – Пикар.

Штраф: 6 – 10.

Броски: 43 (21+11+11) – 34 (20+7+7).

Наши: – – Григоренко (10:55/0/0), Тютин (19:11/3/0).

Сент-Пол. Xcel Energy Center.

"Аризона" – "Сан-Хосе" – 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)

Голы: Ридер – 5 (Мартинук), 1:55 – 1:0. Доми – 2 (бол., Ганзал, Дианджело), 27:53 – 2:0. Павелски – 6 (Браун, Власич), 40:41 – 2:1. Уинглс – 4 (Нието, Шлемко), 50:28 – 2:2. Ганзал – 3 (Голигоски, Врбата), 61:16 – 3:2.

Вратари: Смит – Джонс.

Штраф: 11 – 13.

Броски: 26 (4+12+7+3) – 45 (17+10+18+0).

Глендейл. Gila River Arena.