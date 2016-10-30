"Колорадо" без Варламова переиграл "Аризону", Григоренко сделал пас

"Колорадо" нанес поражение "Аризоне" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2. Первой звездой встречи признан форвард "Эвеланш" Мэтт Дюшен, оформивший дубль. Российский нападающий гостей Михаил Григоренко отметился результативной передачей. Его партнер по команде голкипер Семен Варламов остался на скамейке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Аризона" – "Колорадо" – 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

Голы: Врбата – 4 (Доми, Ганзал), 14:57 – 1:0. Дюшен – 4 (ГРИГОРЕНКО, Джонсон), 25:51 – 1:1. Р. Бурк – 1 (бол., Маккиннон, Барри), 41:42 – 1:2. Дюшен – 5 (Ландеског, Джелинас), 51:24 – 1:3. Ридер – 2 (Экман-Ларссон, Ричардсон), 55:56 – 2:3.

Вратари: Доминге (58:43) – Пикар.

Штраф: 6 – 8.

Броски: 26 (7+11+8) – 34 (10+11+13).

Наши: – – Григоренко (15:39/0/-1), Задоров (19:13/1/0).

Глендейл. Gila River Arena.