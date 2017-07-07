"Коламбус" выпустил футболки с Бобровским в честь второй "Везины"

"Коламбус" выпустил в своем официальном магазине футболки с голкипером Сергеем Бобровским. На майке написано "Бобровский – обладатель "Везина Трофи".

Напомним, что в этом сезоне 28-летний россиянин во второй раз выиграл награду лучшему вратарю сезона. Голкипер "Коламбуса" в регулярном чемпионате провел 63 матча и пропустил 127 шайб. Его коэффициент надежности составил 93,1. В плей-офф на его счету 5 матчей и 20 пропущенных шайб при коэффициенте надежности 88,2.

Добавим, что россиянин уже брал эту награду в 2013 году. Таким образом, 28-летний Бобровский стал третьим вратарем в эпоху потолка зарплат, который взял "Везину" дважды – с 2006 года это удавалось Мартину Бродеру (2007, 2008) и Тиму Томасу (2009, 2011).