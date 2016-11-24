05:53 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Коламбус" всухую уступил "Калгари", Бобровский пропустил два гола

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"Калгари" нанес поражение "Коламбусу" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:0. Ворота хозяев защищал Сергей Бобровский. На счету российского голкипер 18 отраженных бросков из 20.

В параллельных встречах победители были выявлены в сериях буллитов. "Детройт" взял верх над "Баффало", а "Торонто" – над "Нью-Джерси". В составе "Мэйпл Ливз" результативной передачей отметился россиянин Никита Зайцев, а его одноклубник Никита Сошников не реализовал послематчевый штрафной бросок.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" – "Калгари" – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

"Баффало" – "Детройт" – 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

"Нью-Джерси" – "Торонто" – 5:4 Б (0:3, 3:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

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