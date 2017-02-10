"Коламбус" всухую проиграл "Ванкуверу", Бобровский пропустил три гола

"Коламбус" уступил в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ "Ванкуверу" со счетом 0:3. Ворота хозяев защищал российский голкипер Сергей Бобровский. Он отразил 21 бросок из 24.

В параллельных встречах "Айлендерс" переиграл на выезде "Филадельфию", а "Лос-Анджелес" нанес поражение "Флориде".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" – "Ванкувер" – 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Голы: Д. Седин - 12 (Гранлунд, Х. Седин), 20:44 - 0:1. Эрикссон - 11 (бол., Д. Седин, Х. Седин), 28:53 - 0:2. Менья - 4 (Стэчер, Эдлер), 50:47 - 0:3.

Вратари: БОБРОВСКИЙ - Миллер.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 33 (9+14+10) - 24 (9+8+7).

Наши: - - Трямкин (18:08/0/0).

Коламбус. Nationwide Arena.

"Филадельфия" – "Айлендерс" – 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Симмондс - 22 (бол., Гостисбеер, Ворачек), 12:07 - 1:0. Ли - 19 (бол., Таварес, Стром), 16:40 - 1:1. Чимера - 12 (Лэдд, Зайденберг), 22:13 - 1:2. Сизикас - 6 (Бойчак), 41:21 - 1:3.

Вратари: Мэйсон (57:22) - Грайсс.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 37 (16+11+10) - 32 (8+14+10).

Наши: Любимов (8:44/2/0), Проворов (22:20/3/0) - Кулемин (17:46/2/+1).

Филадельфия. Wells Fargo Center.

"Флорида" – "Лос-Анджелес" – 3:6 (1:3, 0:3, 2:0)