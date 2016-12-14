"Коламбус" в гостях обыграл "Эдмонтон", Бобровский отразил 33 броска

"Коламбус" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях обыграл "Эдмонтон" со счетом 3:1. Российский голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 33 броска по своим воротам.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Эдмонтон" - "Коламбус" - 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
Голы: Питлик - 7 (Летестю, Кассиан), 10:06 - 1:0. Ганье - 12 (бол., Веннберг, Веренски), 27:59 - 1:1. Аткинсон - 11 (бол., Ганье, Веннберг), 47:10 - 1:2. Колверт - 3 (Андерсон), 48:46 - 1:3.
Вратари: Тэлбот (57:44 - 58:59) - БОБРОВСКИЙ.
Штраф: 10 - 8.
Броски: 33 (11+15+7) - 31 (5+12+14).
Наши: - - -.
14 декабря. Эдмонтон. Rogers Place.
BOSTON №10
КубокЛучшийМира,ну-да конечно,по итогам регулярки в прошлом сезоне меньше всех на Западе пропустил Анахайм,на Востоке Вашингтон,не надо напоминать кто в финале играл? И как Утки со Столичными играли?
10:04
КубокЛучшийМира
BOSTON №10 MAPKJIAP, гл.претенденты на КС это Миннесота и Коламбус?! Да Вы батенька, юморист... или оптимист 09:20 ---------------- Так то он прав. В последние годы именно команды пропускавшие в регулярном Чемпионате мало шайб становили обладателями КС. Исключение составляет лишь Питтсбург, да и то отчасти, ведь в прошлом сезоне они тоже мало пропускали (третье место на "востоке"). Такова тенденция развития хоккея, что команды выстраивающие свою игру "от печки" имеют преимущество в кубковых играх. Даже сборная Канады, несмотря на убойное нападение "строится" по данному принципу!
09:47
КубокЛучшийМира
Ой, извиняюсь...
09:37
КубокЛучшийМира
MAPKJIAP, Блин, как вы так умеете оценивать "дырявость" той или иной обороны? Научите меня, пожалуйста. ))) Ты точно все игры данных четырёх команд смотрел? Сделал по матчам анализ бросков (откуда, какой силы, кто наносил,..)? Посчитал сколько выходов "один в ноль", "два в одного", "три в два" было? ))) ... Если в команде нет забивных и (или) известных защитников, то это не значит, что вся оборона, а это, как минимум 5 игроков, слабая. Главное, чтобы состав защитников был ровный, да и помощь нападающих подоспевала вовремя. То есть, команда играла как единый механизм. А вот с этим как раз у "Коламбуса" и (соглашусь) у "Миниссоты" всё в порядке. Вот, на мой взгляд, как раз Прайс и Раск играют чуть лучше, но ты ведь обязательно скажешь, что это тоже субъективно. ))
09:36
КубокЛучшийМира
MAPKJIAP, Блин, как вы так умеете оценивать "дырявость" той или иной обороны? Научите меня, пожалуйста. ))) Ты точно все игры данных четырёх команд смотрел? Сделал по матчам анализ бросков (откуда, какой силы, кто наносил,..)? Посчитал сколько выходов "один в ноль", "два в одного", "три в два" было? ))) ... Если в команде нет забивных и (или) известных защитников, то это не значит, что вся оборона, а это, как минимум 5 игроков, слабая. Главное, чтобы состав защитников был ровный, да и помощь нападающих подоспевала вовремя. То есть, команда играла как единый механизм. А вот с этим как раз у "Коламбуса" и (соглашусь) у "Миниссоты" всё в порядке. Вот, на мой взгляд, как раз Прайс и Раск играют чуть лучше, но ты ведь обязательно скажешь, что это тоже субъективно. )))
09:31
Алексей Х
MAPKJIAP Коламбус по потерянным очкам, вышел на первое место в лиге, я в шоке!!!! ============= Так это не сегодня случилось! Или ты просто сегодня решил в таблицу заглянуть?)) Боб конечно, монструозен, и прет на Везину.
09:30
BOSTON №10
MAPKJIAP, гл.претенденты на КС это Миннесота и Коламбус?! Да Вы батенька, юморист... или оптимист
09:20
Айртон
Миннесота и Коламбус в лучшем случае пройдут первый раунд и вылетят во втором.))
08:34
MAPKJIAP
Коламбус по потерянным очкам, вышел на первое место в лиге, я в шоке!!!! Боб возглавил список вратарей по победам, при том что из 4 лучших вратарей лиги, он играет в команде с самой дырявой обороной... по стате Дубина по лучше конечно, Прайс с Раском примерно одинаково идут. Из других воротчиков удивляют старик Чад и молодой Мюррэй, который скорее всего станет заменой прайса в сборной Канады. Пока главные претенденты на КС это Миннесота и Коламбус, но посмотрим, что будет после НГ.
08:25