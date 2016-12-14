"Коламбус" в гостях обыграл "Эдмонтон", Бобровский отразил 33 броска

"Коламбус" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях обыграл "Эдмонтон" со счетом 3:1. Российский голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 33 броска по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" - "Коламбус" - 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Голы: Питлик - 7 (Летестю, Кассиан), 10:06 - 1:0. Ганье - 12 (бол., Веннберг, Веренски), 27:59 - 1:1. Аткинсон - 11 (бол., Ганье, Веннберг), 47:10 - 1:2. Колверт - 3 (Андерсон), 48:46 - 1:3.

Вратари: Тэлбот (57:44 - 58:59) - БОБРОВСКИЙ.

Штраф: 10 - 8.

Броски: 33 (11+15+7) - 31 (5+12+14).

Наши: - - -.

14 декабря. Эдмонтон. Rogers Place.