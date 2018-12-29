"Коламбус" уступил "Торонто", несмотря на юбилейный гол Панарина

"Коламбус" на своем льду проиграл "Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:4). "Мэйпл Ливз" одержал пятую победу кряду.

Российский голкипер "Блю Джэкетс" Сергей Бобровский отразил 25 из 29 бросков по своим воротам, а его одноклубник и соотечественник Артемий Панарин забросил в концовке 12-ю шайбу в сезоне, которая стала для него также 100-й в карьере в НХЛ.

Защитники "Мэйпл Ливз" Никита Зайцев и Игорь Ожиганов очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" - "Торонто" - 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

Голы: Таварес - 25 (бол., Кадри, Марнер), 2:22 - 0:1. Фолиньо - 10 (Веннберг, Джонс), 4:47 - 1:1. Таварес - 26 (Марнер), 18:04 - 1:2. Марнер - 13 (Мэттьюс, Гардинер), 29:46 - 1:3. Готье - 2 (Линдхольм, Т. Мур), 53:44 - 1:4. Панарин - 12 (Веренски), 58:32 - 2:4.

Вратари: Бобровский (58:41 - 58:57, 59:30) - Спаркс.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 29 (8+10+11) - 29 (13+6+10).

Наши: Панарин (20.25/1/0) - Зайцев (21.41/0/0), Ожиганов (16.47/0/0).

29 декабря. Коламбус. Nationwide Arena.