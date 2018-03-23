"Коламбус" стал третьей командой, которая выиграла 10 и более матчей кряду в двух подряд сезонах

"Коламбус" после победы над "Флоридой" (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ вошел в историю лиги. Как сообщает пресс-служба НХЛ, эта команда стала лишь третьей, которой удалось выигрывать по 10 и более матчей подряд в двух сезонах кряду. Напомним, что эта победа стала для "Коламбуса" десятой, а в прошлом сезоне у него была серия из 16 побед.

До него это удавалось сделать "Филадельфии" в сезонах-1984/85 и 1985/86, а также "Питтсбургу" в сезонах-2010/11, 2011/12 и 2012/13.