"Коламбус" разгромил "Вашингтон" в рекордном матче Овечкина

"Коламбус" на своем льду разгромил "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:1). Это вторая подряд победа "Блю Джэкетс". Первую шайбу в этой встрече забросил российский нападающий хозяев Артемий Панарин. Также на его счету голевая передача.
Автором единственного гола в составе гостей стал россиянин Александр Овечкин, который вышел на первое место в истории "Кэпиталз" по количеству сыгранных матчей. На его счету 984 игры.
Также стоит отметить, что ворота "Коламбуса" защищал Сергей Бобровский, сделавший 25 сэйвов.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Коламбус" – "Вашингтон" – 5:1 (4:1, 0:0, 1:0)
Голы: ПАНАРИН - 18 (бол., Джонс, Аткинсон), 5:31 - 1:0. ОВЕЧКИН - 39 (бол., Карлсон, Оши), 6:57 - 1:1. Милано - 9 (Веннберг, Джонс), 7:53 - 2:1. Летестю - 9 (Колверт, Седлак), 14:32 - 3:1. Джонс - 9 (бол., Аткинсон, ПАНАРИН), 18:17 - 4:1. Аткинсон - 12 (мен., п.в.), 57:18 - 5:1.
Вратари: БОБРОВСКИЙ - Холтби (Грубауэр, 20:00, 56:21 - 57:01, 57:11 - 57:18).
Штраф: 14 - 10.
Броски: 35 (16+9+10) - 26 (7+8+11).
Наши: Панарин (19:09/3/0) - Кузнецов (19:29/4/-1), Овечкин (22:08/8/-2), Орлов (21:57/1/-1).
27 февраля. Коламбус. Nationwide Arena.
Овечкин – рекордсмен "Вашингтона" по количеству матчей //
Панарин забросил "Вашингтону". Видео //
Овечкин забросил 597-ю шайбу в НХЛ. Видео
Mon65
Что-то сдал в последнее время Вашингтон. Нет победной поступи. Все команды перебрасывают ВК. Слава Богу, Саня на ходу, исправно забивает. А где остальные? Где Оши? Где Бэкс? Кузя нестабилен тоже, как в прошлом матче феерил, и что сейчас. Вопрос о попадании в плоф начинает ставиться ребром.
17:16
Werewolf
Монте-Кристо (Мститель) . Грубауэр великолепен. Холтби разобран. Играет все хуже и хуже с каждым матчем. Вашингтон был убог. За исключением Овечкина. Конечно, лучше лев во главе стада баранов, чем баран во главе стада львов. Но хотелось бы, чтобы лев был во главе прайда львов. Бобровский парировал не менее пяти сверхубойных бросков Овечкина (всего семь). Половину из которых любой бы другой вратарь пропустил. Овечкин был очень хорош. Но Бобровский лучше. Хоть один гол от Сани и получил._______Ржач )))))
09:19
Монте-Кристо (Мститель) .
Грубауэр великолепен. Холтби разобран. Играет все хуже и хуже с каждым матчем. Вашингтон был убог. За исключением Овечкина. Конечно, лучше лев во главе стада баранов, чем баран во главе стада львов. Но хотелось бы, чтобы лев был во главе прайда львов. Бобровский парировал не менее пяти сверхубойных бросков Овечкина (всего семь). Половину из которых любой бы другой вратарь пропустил. Овечкин был очень хорош. Но Бобровский лучше. Хоть один гол от Сани и получил.
08:42
Долго наблюдал за идиотами на эт
Летестю сразу вспомнил, как играть в жакетах
07:22
maxcds
Колямбусу нужна была такая победа. Милано вернулся, усилились - го в плоф. Еще б джерси на флориту или каролину сменять в плоф.
07:21
БигБосс
Отмечу 750 голов в карьере Ови (в клубе 1000 бомбардиров русского хоккея)
06:57