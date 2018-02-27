"Коламбус" разгромил "Вашингтон" в рекордном матче Овечкина

"Коламбус" на своем льду разгромил "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:1). Это вторая подряд победа "Блю Джэкетс". Первую шайбу в этой встрече забросил российский нападающий хозяев Артемий Панарин. Также на его счету голевая передача.

Автором единственного гола в составе гостей стал россиянин Александр Овечкин, который вышел на первое место в истории "Кэпиталз" по количеству сыгранных матчей. На его счету 984 игры.

Также стоит отметить, что ворота "Коламбуса" защищал Сергей Бобровский, сделавший 25 сэйвов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" – "Вашингтон" – 5:1 (4:1, 0:0, 1:0)

Голы: ПАНАРИН - 18 (бол., Джонс, Аткинсон), 5:31 - 1:0. ОВЕЧКИН - 39 (бол., Карлсон, Оши), 6:57 - 1:1. Милано - 9 (Веннберг, Джонс), 7:53 - 2:1. Летестю - 9 (Колверт, Седлак), 14:32 - 3:1. Джонс - 9 (бол., Аткинсон, ПАНАРИН), 18:17 - 4:1. Аткинсон - 12 (мен., п.в.), 57:18 - 5:1.

Вратари: БОБРОВСКИЙ - Холтби (Грубауэр, 20:00, 56:21 - 57:01, 57:11 - 57:18).

Штраф: 14 - 10.

Броски: 35 (16+9+10) - 26 (7+8+11).

Наши: Панарин (19:09/3/0) - Кузнецов (19:29/4/-1), Овечкин (22:08/8/-2), Орлов (21:57/1/-1).

27 февраля. Коламбус. Nationwide Arena.

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