"Коламбус" разгромил "Питтсбург", Бобровский отразил 25 бросков

"Коламбус" нанес разгромное поражение "Питтсбургу" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 7:1. Первой звездой встречи признан форвард "Блю Джэкетс" Скотт Хартнелл, оформивший хет-трик. Ворота хозяев защищал Сергей Бобровский, который отразил 25 бросков из 26.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" – "Питтсбург" – 7:1 (1:1, 2:0, 4:0)

Голы: Кросби - 23 (Коул, Шири), 2:39 - 0:1. Аткинсон - 15 (бол., Фолиньо, Веннберг), 13:01 - 1:1. Карлссон - 5 (Ганье, Андерсон), 30:15 - 2:1. Хартнелл - 6, 32:20 - 3:1. Хартнелл - 7 (Ганье, Джонсон), 42:44 - 4:1. Саад - 12 (Веннберг), 43:01 - 5:1. Дженнер - 6 (Дубински, Джонс), 43:35 - 6:1. Хартнелл - 8 (Дубински, Саад), 46:24 - 7:1.

Вратари: БОБРОВСКИЙ - Мюррей (Флери, 43:35).

Штраф: 15 - 17.

Броски: 28 (6+12+10) - 26 (10+6+10).

Наши: – – Малкин (18:36/0/-1)

Коламбус. Nationwide Arena.

"Баффало" – "Каролина" – 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Голы: Скиннер - 13 (Славин, Хэнифин), 1:44 - 0:1. Фольк - 6 (Стемпняк), 17:51 - 0:2. Ларссон - 6 (Райнхарт, Фолиньо), 45:32 - 1:2. Ахо - 6 (п.в., Раск, Песке), 59:00 - 1:3.

Вратари: Ленер (58:16 - 59:00, 59:36) - Уорд.

Штраф: 13 - 9.

Броски: 23 (7+5+11) - 34 (6+13+15).

Наши: Куликов (22:10/1/0) – -

Баффало. KeyBank Center.