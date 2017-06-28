"Коламбус" провел переговоры с агентом Ковальчука?

Представители "Коламбуса" провели переговоры с агентом нападающего Ильи Ковальчука, сообщает в своем Твиттере журналист Sportsnet Джон Шеннон. Отмечается, что на данный момент все находится на стадии устной договоренности, однако интерес сторон друг к другу присутствует.

Срок контракта Ковальчука со СКА истек 30 апреля. В минувшем сезоне он набрал 87 (38+49) очков в 78 матчах КХЛ и помог клубу во второй раз выиграть Кубок Гагарина. Ранее сообщалось, что Ковальчук вернется в "Нью-Джерси", после чего его обменяют в один из клубов НХЛ.

Член совета директоров СКА Александр Медведев сообщал "СЭ", что в ближайшее время будет позитивное объявление по ситуации с хоккеистом.