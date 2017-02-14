"Коламбус" проиграл "Рейнджерс", Бобровский отразил 20 бросков

"Рейнджерс" на выезде обыграл "Коламбус" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:2. В составе гостей 9 минут на площадке провел нападающий Павел Бучневич. За хозяев сыграл голкипер Сергей Бобровский, который отразил 20 бросков из 23.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" - "Рейнджерс" - 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

Голы: Дубински - 8 (Саад, Джонс), 8:12 - 1:0. Джирарди - 4 (мен., Хэйс, Миллер), 20:12 - 1:1. Хэйс - 15, 44:49 - 1:2. Фолиньо - 19 (Савар), 51:53 - 2:2. Веси - 13 (Степан, Холден), 53:28 - 2:3.

Вратари: БОБРОВСКИЙ (58:14) - Раанта.

Штраф: 10 - 8.

Броски: 32 (7+13+12) - 23 (8+6+9).

Наши: - - Бучневич (9:00/0/-1).

Коламбус. Nationwide Arena.