"Коламбус" проиграл "Оттаве", Бобровский пропустил 5 шайб, Панарин набрал 1 очко

"Оттава" обыграла "Коламбус" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:4. Нападающий "Блю Джэкетс" Артемий Панарин за 23 минуты нанес 1 бросок по воротам и сделал 1 результативную передачу. Голкипер Сергей Бобровский отразил 23 броска из 28.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Оттава" - "Коламбус" - 5:4 (0:0, 3:3, 2:1)

Голы: Милано - 7 (Дженнер, Нутиваара), 24:15 - 0:1. Брассар - 10 (Карлссон, Стоун), 25:42 - 1:1. Андерсон - 14 (ПАНАРИН), 27:11 - 1:2. Милано - 8 (Джонс), 27:24 - 1:3. Пол - 1 (Фанеф, Томпсон), 34:14 - 2:3. Дюшен - 7 (Одуйя), 38:52 - 3:3. Стоун - 15 (Фанеф), 47:41 - 4:3. Райан - 5 (Карлссон), 49:21 - 5:3. Веренски - 11 (бол., Андерсон, Дюбуа), 59:28 - 5:4.

Вратари: Кондон - БОБРОВСКИЙ (58:08 - 59:28, 59:42 - 59:45, 59:51).

Штраф: 10 - 2.

Броски: 28 (9+8+11) - 25 (10+7+8).

Наши: - - Панарин (23:00/1/-1).

Оттава. Canadian Tire Centre.