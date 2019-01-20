"Коламбус" проиграл "Миннесоте", несмотря на 29 сэйвов Бобровского и гол Панарина

"Миннесота" обыграла "Коламбус" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 2:1. Победная шайба на счету напдающего Зака Паризе.

Нападающий "Блю Джэкетс" Артемий Панарин провел на площадке 22 минуты 45 секунд и забросил одну шайбу. Голкипер Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 31.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Миннесота" - "Коламбус" - 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Голы: Гринуэй - 9 (Стаал, Койл), 16:07 - 1:0. Паризе - 20 (Оберг, Раск), 17:36 - 2:0. Панарин - 19 (бол., Джонс, Дюбуа), 23:07 - 2:1.

Вратари: Дубник - Бобровский (57:52 - 58:13, 58:32).

Штраф: 8 - 8.

Броски: 31 (12+15+4) - 20 (8+6+6).

Наши: - - Панарин (22.45/2/0).

20 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center.