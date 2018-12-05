"Коламбус" проиграл "Калгари", несмотря на 2 очка Панарина

"Коламбус" на своем льду проиграл "Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:9). "Флэймз" продлил победную серию до трех игр.

Российский нападающий "Блю Джэкетс" Артемий Панарин отметился двумя голевыми передачами, а его соотечественник и одноклубник Сергей Бобровский был заменен в третьем периоде после того, как пропустил 8 шайб.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" - "Калгари" - 6:9 (3:1, 2:5, 1:3)

Голы: Годро - 11 (Монахэн, Хэмоник), 6:24 - 0:1. Веренски - 5 (Бьоркстранд, Веннберг), 9:47 - 1:1. Андерсон - 12 (бол.), 15:43 - 2:1. Аткинсон - 17 (Панарин, Джонс), 19:42 - 3:1. Аткинсон - 18 (Панарин, Джонс), 20:49 - 4:1. Монахэн - 16 (бол., Джиордано), 21:55 - 4:2. Линдхольм - 13 (Хэмоник, Монахэн), 22:46 - 4:3. Ткачак - 13 (бол., Линдхольм, Годро), 32:39 - 4:4. Хэнифин - 3 (Ткачак, Янковски), 33:29 - 4:5. Броди - 3 (Годро), 34:32 - 4:6. Фолиньо - 7 (Мюррей), 35:00 - 5:6. Монахэн - 17 (бол., Джиордано, Ткачак), 42:15 - 5:7. Годро - 12 (Джиордано, Смит), 46:29 - 5:8. Аткинсон - 19 (Нутиваара, Мюррей), 48:13 - 6:8. Чарник - 2 (Баклунд), 53:11 - 6:9.

Вратари: Бобровский (Корписало, 46:29) - Риттих (Смит, 20:00).

Штраф: 8 - 6.

Броски: 30 (14+9+7) - 28 (8+14+6).

Наши: Панарин (18.37/2/-3) - -.

5 декабря. Коламбус. Nationwide Arena.