"Коламбус" проиграл "Флориде" по буллитам, Бобровский отразил 22 броска

"Флорида" на своей площадке обыграла "Коламбус" со счетом 2:1 в серии буллитов. Победный бросок исполнил Александер Барков. Голкипер Сергей Бобровский провел на площадке весь матч и отразил 22 броска.

В еще одном поединке "Оттава" одержала победу над "Каролиной". Победную шайбу забросил Кайл Туррис.

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"Флорида" - "Коламбус" - 2:1 Б (1:0, 0:, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Ягр - 3 (Барков, Торнтон), 16:45 - 1:0. Саад - 6 (Аткинсон, Дубински), 52:50 - 1:1.

Победный буллит: Барков.

Вратари: Луонго - БОБРОВСКИЙ.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 23 (6+8+6+3) - 37 (12+9+12+4).

Майами. BB&T Center.

"Оттава" - "Каролина" - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Ахо - 3 (Скиннер, Славин), 11:24 - 0:1. Фанеф - 2 (Дзингел), 26:15 - 1:1. Террис - 10 (Райан, Карлссон), 56:28 - 2:1.

Вратари: Андерсон - Уорд (57:48).

Штраф: 2 - 2.

Броски: 24 (11+6+7) - 33 (9+8+16).

Оттава. Canadian Tire Centre (Scotiabank Place).