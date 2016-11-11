"Коламбус" проиграл "Бостону", Бобровского заменили после 4 пропущенных шайб

"Бостон" нанес поражение "Коламбусу" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2. Первой звездой встречи признан форвард "Брюинз" Давид Крейчи, ставший автором двух результативных передач. Российский голкипер "Блю Джэкетс" Сергей Бобровский вышел на лед с первых минут, но был заменен после четырех пропущенных шайб в первом периоде. Он отразил лишь пять бросков из девяти.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Бостон" – "Коламбус" – 5:2 (4:1, 1:0, 0:1)

Голы: Фолиньо - 5 (Веннберг), 2:29 - 0:1. Краг - 1 (Крейчи, Бэкес), 8:47 - 1:1. Белески - 1 (Чарник), 9:55 - 2:1. Чарник - 2 (Нэш, Белески), 12:24 - 3:1. Шаллер - 2 (Мур), 12:48 - 4:1. Бэкес - 3 (Крейчи, Спунер), 31:51 - 5:1. Ганье - 4, 48:40 - 5:2.

Вратари: Раск - БОБРОВСКИЙ (Макэлхинни, 12:48).

Штраф: 6 - 4.

Броски: 32 (11+11+10) - 17 (7+7+3).

Бостон. TD Garden.