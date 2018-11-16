"Коламбус" прервал победную серию "Флориды"

"Коламбус" на своем льду обыграл "Флориду" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это первое поражение "Пантерз" после серии из пяти побед.

Российские игроки гостей Богдан Киселевич и Евгений Дадонов результативными действиями не отметились.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" - "Флорида" - 7:3 (0:2, 3:1, 4:0)

Голы: Бьюгстад - 4 (Матесон, Мальгин), 1:44 - 0:1. Экблад - 2 (бол., Хоффман, Матесон), 6:45 - 0:2. Аткинсон - 9 (мен., Веннберг), 20:28 - 1:2. Дубински - 2 (Веренски, Веннберг), 23:46 - 2:2. Дюбуа - 9 (Дюклер, Аткинсон), 26:16 - 3:2. Яндл - 4 (бол., Трочек, Юбердо), 33:12 - 3:3. Хянникяйнен - 1 (Дэлпи, Савар), 44:01 - 4:3. Дюклер - 8 (Дюбуа, Нутиваара), 48:59 - 5:3. Андерсон - 8 (Дженнер, Фолиньо), 52:57 - 6:3. Дженнер - 4 (п.в., Мюррей, Дубински), 54:51 - 7:3.

Вратари: Корписало - Луонго (54:30 - 54:51).

Штраф: 8 - 2.

Броски: 37 (7+17+13) - 43 (13+14+16).

Наши: - - Дадонов (17.36/2/-3), Киселевич (15.50/1/-1).

16 ноября. Коламбус. Nationwide Arena.