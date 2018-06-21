"Коламбус" получил несколько предложений по Панарину

Руководство "Коламбуса" получило несколько предожений по обмену нападающего Артемия Панарина, сообщает журналист Аарон Порцлайн. Переговоры могут состояться по ходу драфта НХЛ на этих выходных.

Ранее сообщалось, что Панарин не готов вести переговоры о продлении контракта. Летом 2019 года он может стать неограниченно свободным агентом. Вместе с тем, генеральный менеджер "Блю Джэкетс" Ярмо Кекяляйнен хотел бы сохранить россиянин в клубе.

По контракту Панарин получает 6 миллионов долларов за сезон. В минувшем чемпионате 26-летний хоккеист набрал 82 (27+55) очка, а также 7 (2+5) очков в 6 играх плей-офф. Всего в лиге на счету Панарина – 243 встречи и 233 (88+145) очка.​