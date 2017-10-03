"Коламбус" подтвердил подписание трехлетнего контракта с Андерсоном

Нападающий Джош Андерсон подписал новый контракт с "Коламбусом", информирует пресс-служба "Блю Джэкетс". Соглашение с форвардом, который был выбран на драфте НХЛ 2012 года под общим 95-м номером, рассчитано на три года.

О финансовых подробностях сделки не сообщается. Ранее предполагалось, что зарплата канадца может составить 1,85 миллиона долларов в год.

Напомним, что в прошлом сезоне Андерсон провел 78 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 29 (17+12) очков. Это самый результативный сезон игрока в карьере НХЛ. Летом появлялась информация, что он может продолжить карьеру в Европе или КХЛ, чтобы попасть на Олимпийские игры.