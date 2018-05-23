08:33 | Хоккей — НХЛ

"Коламбус" подписал 18-летнего француза Тексье


18-летний французский нападающий Александр Тексье стал игроком "Коламбуса", сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что форвард подписал контракт новичка на три года. В прошлом сезоне он выступал за финский клуб "КалПА". В его активе 53 матча в регулярном чемпионате и набрал 22 (13+9) очка, а также в шести матчах плей-офф набрал два (1+1) очка.

На драфте НХЛ 2017 года игрок был выбран под 45-м номером. Он выступал за сборную Франции на чемпионате мира-2018.

 

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2017-2018/

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