"Коламбус" подписал 18-летнего француза Тексье

18-летний французский нападающий Александр Тексье стал игроком "Коламбуса", сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что форвард подписал контракт новичка на три года. В прошлом сезоне он выступал за финский клуб "КалПА". В его активе 53 матча в регулярном чемпионате и набрал 22 (13+9) очка, а также в шести матчах плей-офф набрал два (1+1) очка.

На драфте НХЛ 2017 года игрок был выбран под 45-м номером. Он выступал за сборную Франции на чемпионате мира-2018.