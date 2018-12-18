"Коламбус" победил "Вегас", Бобровский сыграл матч на ноль

"Коламбус" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Вегас" - 1:0. Единственная шайба в этой встрече на счету Ника Фолиньо.

Ворота "Блю Джэкетс" в этой игре защищал Сергей Бобровский. Россиянин отразил 28 бросков. Это первый "сухарь" голкипера в этом сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" - "Вегас" - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Фолиньо - 8 (Джонс, Андерсон), 40:40 - 1:0.

Вратари: Бобровский - Суббан (59:00).

Штраф: 2 - 4.

Броски: 31 (8+13+10) - 28 (7+7+14).

18 декабря. Коламбус. Nationwide Arena.