"Коламбус" победил "Вашингтон". Панарин забросил в овертайме, Бобровский не играл

"Коламбус" обыграл "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 2:1 в овертайме. Победная шайба на счету нападающего Артемия Панарина. Голкипер "Блю Джэкетс" Сергей Бобровский провел эту игру в запасе после "инцидента" в предыдущей встрече с "Тампой".

Форвард "Кэпиталз" Евгений Кузнецов забросил шайбу за 1 минуту 6 секунд до финальной сирены и перевел игру в овертайм. Александр Овечкин набрал 1 (0+1) очко.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Коламбус" - 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)

Голы: Аткинсон - 25 (Нутиваара, Дюбуа), 1:00 - 0:1. Кузнецов - 8 (Карлсон, Овечкин), 58:54 - 1:1. Панарин - 16 (бол., Джонс), 63:30 - 1:2.

Вратари: Холтби (Копли, 28:43, 58:28 - 58:54) - Корписало.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 33 (11+9+12+1) - 22 (7+6+8+1).

Наши: Кузнецов (21.45/6/0), Овечкин (21.16/2/0), Орлов (22.49/3/0) - Панарин (21.29/1/+1).

13 января. Вашингтон. Capital One Arena.