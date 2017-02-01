"Коламбус" победил "Рейнджерс", "Питтсбург" – "Каролину"

"Коламбус" переиграл в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ "Рейнджерс" со счетом 6:4. Лучшим игроком встречи был признан форвард "Блю Джэкетс" Александер Веннберг, набравший 3 (1+2) очка. Голкипер гостей Сергей Бобровский участия в поединке не принимал.

В параллельных встречах "Питтсбург" без Евгения Малкина взял верх над "Нэшвиллом", "Каролина" нанесла поражение "Филадельфии".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" – "Коламбус" – 4:6 (0:1, 0:4, 4:1)

"Каролина" – "Филадельфия" – 5:1 (2:0, 2:0, 1:0)

"Питтсбург" – Нэшвилл" – 4:2 (1:1, 3:0, 0:1)