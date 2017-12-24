"Коламбус" победил "Филадельфию", Бобровский отразил 30 бросков и выиграл серию буллитов

"Коламбус" обыграл "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 2:1 по буллитам. Голкипер "Блю Джэкетс" Сергей Бобровский отразил 30 броссков в основное время и не позволил соперникам забить ни одного буллита. Нападающий Артемий Панарин провел на площадке 23 минуты 42 секунды, а после основного времени не реализовал свою попытку.

Защитник "Флайерз" Иван Проворов отыграл 27 минут 53 секунды и записал на свой счет одну шайбу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" - "Филадельфия" - 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Джонс - 7 (бол., Бьоркстранд, ПАНАРИН), 17:08 - 1:0. ПРОВОРОВ - 5 (Жиру, Кутюрье), 23:56 - 1:1.

Победный буллит: Дюбуа.

Вратари: БОБРОВСКИЙ - Эллиотт.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 36 (9+11+15+1) - 31 (10+11+6+4).

Наши: Панарин (23:42/1/0) - Проворов (27:53/4/1).

Коламбус. Nationwide Arena.