"Коламбус" победил "Даллас", Панарин и Радулов очков не набрали

"Коламбус" обыграл "Даллас" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Блю Джэкетс" прервали трехматчевую серию поражений. В составе победителей дублем отметился Оливер Бьоркстранд.

Форвард "Коламбуса" Артемий Панарин отыграл 20 минут, нанес три броска и не набрал очков. Голкипер Сергей Бобровский отразил 21 бросок по своим воротам. Нападающий "Далласа" Александр Радулов провел на льду 18 минут и заработал показатель полезности "-2".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас" – "Коламбус" – 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)