"Коламбус" победил "Баффало", Панарин набрал одно очко

"Коламбус" на своем льду обыграл "Баффало" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Клинки" прервали свою начавшуюся двухматчевую серию побед.

В составе победителей по шайбе забросили Оливер Бьоркстранд, Ник Фолиньо, Мэттью Колверт, Сет Джонс и Джош Андерсон. Единственный гол гостей забил Сет Гриффит.

Нападающий "Блю Джэкетс" Артемий Панарин провел на льду 19 минут, за которые нанес два броска, отдал результативную передачу и заработал показатель полезности "+2". В этом сезоне он набрал 10 (1+9) очков в 9 встречах. Голкипер Сергей Бобровский отразил 34 броска по своим воротам.

Защитник "Баффало" Виктор Антипин заработал показатель "-2" за 16 минут игрового времени. Россиянин три раза бросил по воротам и дважды блокировал броски соперников.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" – "Баффало" – 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)

Голы: Бьоркстранд - 2 (бол., Милано, Джонс), 12:00 - 1:0. Джонс - 2 (Дубински, Аткинсон), 35:20 - 2:0. Фолиньо - 3 (Джонсон), 37:38 - 3:0. Колверт - 2 (Нутиваара, Мюррей), 38:19 - 4:0. Гриффит - 1 (Нолан, Ларссон), 57:26 - 4:1. Андерсон - 2 (ПАНАРИН, Веннберг), 59:21 - 5:1.

Вратари: БОБРОВСКИЙ - Джонсон.

Штраф: 2 - 4.

Броски: 38 (9+18+11) - 35 (14+13+8).

Наши: Панарин (19:36/2/+2) - Антипин (16:01/3/-2).

26 октября. Коламбус. Nationwide Arena.