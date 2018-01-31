"Коламбус" по буллитам проиграл "Миннесоте", Панарин набрал 2 очка

"Коламбус" на своем льду проиграл "Миннесоте" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский нападающий хозяев Артемий Панарин забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу. Кроме того, он был единственным из своей команды, кто в серии буллитов поразил ворота соперника.
Ворота "Блю Джэкетс" защищал россиянин Сергей Бобровский, который сделал 41 сэйв.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Коламбус" - "Миннесота" - 2:3 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0)
Голы: Савар - 3 (Кукан, ПАНАРИН), 1:16 - 1:0. Зукер - 20 (бол., Бродин, Гранлунд), 24:25 - 1:1. Койл - 5 (Дамба), 52:10 - 1:2. ПАНАРИН - 13 (бол., Аткинсон, Джонс), 54:48 - 2:2.
Победный буллит: Паризе.
Вратари: БОБРОВСКИЙ - Дубник.
Штраф: 4 - 6.
Броски: 30 (6+11+9+4) - 43 (11+20+9+3).
Наши: Панарин (22:50/4/1) - -.
31 января. Коламбус. Nationwide Arena.
Werewolf
Бобра жалко
09:38
bezik
Веренски и Джонс есть. В прошлом году похожая ситуация была. А в ПО с такой игрой вполне могут быть шансы. Надо туда доехать, что вполне возможно, учитывая возможный слив сезона от НЙР, нестабильность НЙА, ФФ и Каролины, плюс возможность посыпаться НДД никто не отменял, состав у них не слишком опытный
09:07
shurikfromkaragay
полное днище Коламбус. убери Бобра - полный ноль будет.
07:20
ростовский свин
повторюсь -коламбусу нечего делать в плове...опять бобр подтащил- хоть очко но взяли.
07:19
igogohruhru
Коламбус - дно, из полевых игроков там кроме Панарина почти никто не играет.
07:03