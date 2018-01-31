"Коламбус" по буллитам проиграл "Миннесоте", Панарин набрал 2 очка

"Коламбус" на своем льду проиграл "Миннесоте" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский нападающий хозяев Артемий Панарин забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу. Кроме того, он был единственным из своей команды, кто в серии буллитов поразил ворота соперника.

Ворота "Блю Джэкетс" защищал россиянин Сергей Бобровский, который сделал 41 сэйв.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" - "Миннесота" - 2:3 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0)

Голы: Савар - 3 (Кукан, ПАНАРИН), 1:16 - 1:0. Зукер - 20 (бол., Бродин, Гранлунд), 24:25 - 1:1. Койл - 5 (Дамба), 52:10 - 1:2. ПАНАРИН - 13 (бол., Аткинсон, Джонс), 54:48 - 2:2.

Победный буллит: Паризе.

Вратари: БОБРОВСКИЙ - Дубник.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 30 (6+11+9+4) - 43 (11+20+9+3).

Наши: Панарин (22:50/4/1) - -.

31 января. Коламбус. Nationwide Arena.