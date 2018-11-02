08:24 | Хоккей — НХЛ

"Коламбус" переиграл "Сан-Хосе", Бобровский - вторая звезда матча

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"Коламбус" обыграл "Сан-Хосе" в регулярном чемпионате НХЛ - 3:1. В составе победителей отличились Энтони Дюклер, Сет Джонс и Ник Фолиньо. За "Шаркс" шайбу забросил Кевин Лабанк.

Россиянин Сергей Бобровский был признан второй звездой матча.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе Шаркс" (Сан-Хосе) - "Коламбус Блю Джэкетс" (Коламбус) - 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)

Голы: Лабанк - 2 (Кутюр, Власик), 11:50 - 1:0. Дюклер - 5 (Мюррей, Веннберг), 16:30 - 1:1. Джонс - 2 (Дюклер, Седлак), 29:15 - 1:2. Фолиньо - 4 (Нутиваара), 38:40 - 1:3.

Вратари: Делл (57:02 - 57:22, 57:39 - 58:59) - Бобровский.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 45 (10+10+25) - 27 (11+8+8).

Наши: - - Панарин (18.40/5/-1).

2 ноября. Сан-Хосе. SAP Center.

Все о регулярном чемпионате НХЛ – здесь

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2018-2019/

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